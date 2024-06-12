🐢 Счастливое спасение черепашки Она решила прогуляться и заблудилась, не могла найти дорогу назад к своим друзьям в пруду, либо решила попутешествовать и найти новый.
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🐢 Счастливое спасение черепашки Она решила прогуляться и заблудилась, не могла найти дорогу назад к своим друзьям в пруду, либо решила попутешествовать и найти новый.