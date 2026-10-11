Адвокат Залевская: за скрытую съемку учителя школьнику грозит суд

В Беларуси школьникам запрещено пользоваться телефонами в учреждениях образования, а скрытая съемка учителя и публикация видео в интернете без его согласия может обернуться для ученика иском о компенсации морального вреда или административной ответственностью за оскорбление и мелкое хулиганство.