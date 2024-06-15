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Чеботина о номере с Загитовой: «Мне нужен был двойник на премию «Муз-ТВ». Я выложила это в сторис, Алина ответила: «Я»

Чеботина о номере с Загитовой: «Мне нужен был двойник на премию «Муз-ТВ». Я выложила это в сторис, Алина ответила: «Я»

Чеботина: Мне сказали, что мне срочно нужен двойник на премию «Муз ТВ», где у меня в номере должна быть девочка очень-очень похожая на меня.

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