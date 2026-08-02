Глушенков открыл счет своим голам на 6-й минуте матча в Оренбурге, а завершил дело первым хет-триком сезона-2026/27

В гостевом матче с «Оренбургом» во 2-м туре РПЛ «Зенит» открыл счет быстрым голом на 6-й минуте. Петербуржцы вышли в атаку в три касания: проникающая передача Барриоса – пас в касание от Педро – и реализация выхода один на один от Глушенкова, ушедшего от соперников.