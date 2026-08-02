Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Глушенков открыл счет своим голам на 6-й минуте матча в Оренбурге, а завершил дело первым хет-триком сезона-2026/27

Глушенков открыл счет своим голам на 6-й минуте матча в Оренбурге, а завершил дело первым хет-триком сезона-2026/27

В гостевом матче с «Оренбургом» во 2-м туре РПЛ «Зенит» открыл счет быстрым голом на 6-й минуте. Петербуржцы вышли в атаку в три касания: проникающая передача Барриоса – пас в касание от Педро – и реализация выхода один на один от Глушенкова, ушедшего от соперников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии