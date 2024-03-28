Ракам заняться собственной бухгалтерией, а Водолеям устроить вечер отдыха: гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ пятницу, 29 марта 2024 года, в приоритете будет заняться личными делами, уделить особое внимание семье и дому, согласно рекомендациям известного астролога Анжелы Перл.