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В Краснодарском крае ожидает суда заведующая складом промышленного предприятия, уличенная полицейскими в присвоении имущества

В Краснодарском крае ожидает суда заведующая складом промышленного предприятия, уличенная полицейскими в присвоении имущества

Следственным отделом ОМВД России по Туапсинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

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