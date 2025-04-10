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Царьград

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"Колоссальные": Эксперт Кошкин дал оценку потерям ВСУ

"Колоссальные": Эксперт Кошкин дал оценку потерям ВСУ

В Курской области потери украинской армии стали "колоссальными", считает эксперт Андрей Кошкин."Колоссальными" назвал потери украинской армии в ходе провальной операции в Курской области эксперт Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

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