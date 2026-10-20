🎉Глава Крыма поздравил личный состав и ветеранов войск связи с профессиональным праздником Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал войска связи нервной системой армии и отметил их важную роль в обеспечении управления войсками и передачи критической информации.
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