Австралия расширила доступ к противовирусным препаратам от COVID

Уже с понедельника будет расширено право австралийцев на получение «потенциально спасительного» противовирусного лечения от COVID-19 объявило 10 июля правительство Австралии параллельно с началом еще одной кампании ревакцинации, сообщает Синьхуа.
Уже с понедельника будет расширено право австралийцев на получение «потенциально спасительного» противовирусного лечения от COVID-19 объявило 10 июля правительство Австралии параллельно с началом еще одной кампании ревакцинации, сообщает Синьхуа.
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