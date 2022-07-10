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Австралия расширила доступ к противовирусным препаратам от COVID

Австралия расширила доступ к противовирусным препаратам от COVID

Уже с понедельника будет расширено право австралийцев на получение «потенциально спасительного» противовирусного лечения от COVID-19 объявило 10 июля правительство Австралии параллельно с началом еще одной кампании ревакцинации, сообщает Синьхуа.

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