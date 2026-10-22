Уиткофф провёл за два дня две встречи. Во вторник в Осло он обсуждал с Зеленским и европейцами рамку мирного плана, в среду в Санкт-Петербурге передал её Путину.
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Путину надо постоянно добавлять новые требования к нацистам в качестве территориальных, моральных и материальных составных частей контрибуций в пользу победителя от побеждённого врага.
На текущий момент территориальные требования: полная сдача оставшейся части ДРН, Запорожской и Херсонской областей; передача в состав России всей Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей; сдача серной половины Киевской области вместе с городами Киев и Белая церковь.