“House Minority Leader Hakeem Jeffries is heading to Texas this weekend as Democrats become increasingly confident that GOP-led gerrymandering could backfire in both the Lone Star State and in Florida,” Semafor reports.
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