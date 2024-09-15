Новый Hyundai Palisade (2025) показал свою корму

Не так давно в Сеть утекли фотографии свежего поколения кроссовера Hyundai Palisade. Благодаря этим снимкам, сделанным в туннеле в Южной Корее, все наконец-то смогли рассмотреть полную форму его новых фар, даже несмотря на камуфляж.