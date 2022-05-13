«Ман Сити» открыл статую Агуэро – в день 10-летия его золотого гола на 93:20

«Ман Сити» открыл статую Агуэро – в день 10-летия его золотого гола на 93:20

«Манчестер Сити» показал статую Серхио Агуэро. Она установлена у стадиона «Этихад», где «Ман Сити» проводит домашние матчи.

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