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Рособрнадзор вводит новые правила поступления в 10-й класс и ссузы

Рособрнадзор вводит новые правила поступления в 10-й класс и ссузы

По мнению специалистов ведомства, старая модель не отвечает современным требованиям.Правила перехода школьников из 9-го в 10-й класс, а также поступления в учреждджения среднего профессионального образования изменится.

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