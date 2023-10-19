Рособрнадзор вводит новые правила поступления в 10-й класс и ссузы

По мнению специалистов ведомства, старая модель не отвечает современным требованиям.Правила перехода школьников из 9-го в 10-й класс, а также поступления в учреждджения среднего профессионального образования изменится.
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