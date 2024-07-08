В Северодвинске осудят подростка, помогавшего мошенникам

Против 16-летнего жителя города корабелов возбудили уголовное дело по статье «мошеничество»Против 16-летнего жителя города корабелов возбудили уголовное дело по статье «мошеничество»В пресс-службе регионального управления СУСК сообщили, что в июне 2024 года юноша, желая заработать, согласился на полученное в мессенджере предложение.