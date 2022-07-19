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«Газпром»: неудача на Западе и рекорд на Востоке

«Газпром»: неудача на Западе и рекорд на Востоке

Российский «Газпром» вынужденно объявил форс-мажор на западном направлении экспорта сырья. Как сообщается, предупреждение о тяжелом положении с поставками, возможном сильном сокращении их, получили как минимум два крупных клиента холдинга в Европе.

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