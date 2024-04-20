В Крыму проведут курсы добровольцев-поисковиков

Отряд «ЛизаАлерт» проведёт 21 апреля в Феодосии вводный курс добровольца-поисковика. Мероприятие состоятся при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта «Путь домой», сообщили представители организации.
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