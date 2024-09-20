👉 Предложение МИД Польши передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести повторный референдум о статусе региона, абсурдно Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
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👉 Предложение МИД Польши передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести повторный референдум о статусе региона, абсурдно Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.