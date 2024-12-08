Как убрать второй подбородок без хирургии и уколов: советы косметолога

Желание избавиться от второго подбородка возникает почти у каждой его обладательницы. Существуют ли эффективные и безопасные способы, которые помогут подтянуть контуры лица и улучшить его внешний вид с нами поделилась косметолог Наталья Рябинова.
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