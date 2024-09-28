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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Ямаля 7 голов и 14 ассистов в 24 матчах с начала мая. 17-летний вингер забил «Осасуне», выйдя на замену

Сегодня вингер «Барселоны» вышел на замену в матче против «Осасуны» в Ла Лиге и нанес точный дальний удар, сократив отставание в счете – 2:4.

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