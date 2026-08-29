Аргументы недели «Россия плохая? Чемодан, вокзал, домой»: как наше государство постепенно начинает забирать гражданство у тех, кто его не заслужил Центр общественных связей ФСБ сообщил о прецеденте, который должен стать отрезвляющим сигналом для всех, кто рассматривает российский паспорт как удобную опцию, а не как высшую форму правовой связи с государством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Спецназ жестко за...
- Интересный поворо...
- СК Повторение 11 сен...
Стояли звери
Около двери,
Их не пускали,
Они кричали.
Но нашлись те, кто их пожалели,
Те, кто открыл зверям эти двери.
Зверей встретили песни и добрый смех.
Звери вошли и убили всех.
Знало бы государство, как россиян раздражает это его "постепенно"!
Можно было всю эту вакханалию предотвратить - не выдавать гражданства кому не попади , а то и оптом.
И к их замоташкам присмотреться. Вот уж кто ненавидит своих русских соседей и их детей. Домой, домой, домой всех, получили детские, материнский капитал и валите обратно, живите богато-счастливо со своими соотечественниками, и ненавидеть никого не придется.
А как быть с теми,кому гражданство раздавали вертолетным способом?
как перед выборами зашевелились. вспомнили что работают вот только на кого вероятно забыли. зачем стране в одном месте 400 дармоедов . с зарплатой больше пол миллиона. деньги на ветер. разогнать эту шайку по работам и мигрантов не нужно будет.
Обычные провокаторы.Их надо спокойно выявлять и судить по закону,не занимаясь разжиганием розни.
мало, надо в 100000 раз больше!
Аж целых 8 ШТУК! 8 штук, Карл! За такие преступления ГРАЖДАН России сажать надо быстро и надолго, а не лишать гражданства.