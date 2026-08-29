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«Россия плохая? Чемодан, вокзал, домой»: как наше государство постепенно начинает забирать гражданство у тех, кто его не заслужил

«Россия плохая? Чемодан, вокзал, домой»: как наше государство постепенно начинает забирать гражданство у тех, кто его не заслужил

Аргументы недели «Россия плохая? Чемодан, вокзал, домой»: как наше государство постепенно начинает забирать гражданство у тех, кто его не заслужил Центр общественных связей ФСБ сообщил о прецеденте, который должен стать отрезвляющим сигналом для всех, кто рассматривает российский паспорт как удобную опцию, а не как высшую форму правовой связи с государством.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Людмила Е
Людмила Е

И к их замоташкам присмотреться. Вот уж кто ненавидит своих русских соседей и их детей. Домой, домой, домой всех, получили детские, материнский капитал и валите обратно, живите богато-счастливо со своими соотечественниками, и ненавидеть никого не придется.

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

как перед выборами зашевелились. вспомнили что работают вот только на кого вероятно забыли. зачем стране в одном месте 400 дармоедов . с зарплатой больше пол миллиона. деньги на ветер. разогнать эту шайку по работам и мигрантов не нужно будет.