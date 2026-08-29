Аргументы недели «Россия плохая? Чемодан, вокзал, домой»: как наше государство постепенно начинает забирать гражданство у тех, кто его не заслужил Центр общественных связей ФСБ сообщил о прецеденте, который должен стать отрезвляющим сигналом для всех, кто рассматривает российский паспорт как удобную опцию, а не как высшую форму правовой связи с государством.