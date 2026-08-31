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Газета.ру

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Певица Ольга Бузова высмеяла Стаса Ярушина из-за трека "Zombie"

Певица Ольга Бузова высмеяла Стаса Ярушина из-за трека "Zombie"

Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый трек актера и музыканта Стаса Ярушина.

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