Экс-главком ВСУ Залужный призвал «отказаться от ряда свобод ради выживания»

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный в первой публичной речи после назначения послом в Великобритании призвал жителей западных стран временно «отказаться от ряда свобод ради выживания» в условиях опасности войн.
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