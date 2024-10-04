В больнице Токсово в Ленинградской области прошла реставрация

Была восстановлена вертолетная площадка для транспортировки пациентов В Токсовской больнице были завершены работы по реставрации взлетно-посадочной площадки для вертолетов, а также было поставлено новое медицинское оборудование для кабинета эндоскопии.
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