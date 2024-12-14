Анастасию Ивлееву признали виновной в дискредитации российской армии

Ей был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей Московский городской суд отказал в удовлетворении жалобы Анастасии Ивлеевой и утвердил решение Тверского суда о назначении штрафа в размере 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, пишет ТАСС.