Публицист Белов: квадроберы опасны полным уходом от любой ответственности

«В Омске мать выгуливала маленькую дочь-квадробера на поводке вместе с собакой», «На маркетплейсах появились товары для квадроберов: корм, лежаки, домики» — это лишь парочка новостей, опубликованных только за последние несколько дней о новой субкультуре, будем называть ее так, стремительно захватывающей Россию.