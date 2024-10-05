Публицист Белов: квадроберы опасны полным уходом от любой ответственности

«В Омске мать выгуливала маленькую дочь-квадробера на поводке вместе с собакой», «На маркетплейсах появились товары для квадроберов: корм, лежаки, домики» — это лишь парочка новостей, опубликованных только за последние несколько дней о новой субкультуре, будем называть ее так, стремительно захватывающей Россию.
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