В Саранске введен режим ЧС муниципального уровня

Власти Саранска объявили о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Ранее сообщалось об отмене занятий в дошкольных и образовательных учреждениях, а также об изменениях маршрутов движения транспорта.
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