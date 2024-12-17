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Тульский губернатор Миляев провел заседание по инциденту с мошенничеством в "Ё-Хаус"

Тульский губернатор Миляев провел заседание по инциденту с мошенничеством в "Ё-Хаус"

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с представителями правоохранительных органов, банков и туляками, которые пострадали от мошенничества в стройфирме &quot;Ё-хаус&quot;, сообщила пресс-служба областного правительства.

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