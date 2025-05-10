«Это плохой народ, гнилой»: иноземец выступил против русских и внезапно оказался в дурдоме

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Комментарии
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МТ
Марат Токушев
В связи с СВО, по законам военного времени, носителей нацисткой идеологии необходимо ликвидировать физически. другого пути нет, другого решения быть не должно.
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2 час.
epobedimski
И что его неельз достаать? И  вышвырнуть как мртышку?
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1 час.
Балу -
Да по России тысячи таких уродов шляются... Как своих, так и понаехавшего чурбанья... Всякая мразь, понаехавшая на российские пособия и плюшки пытается учить русских, как надо жить... А что ж вы, бараны, у себя дома не смогли ни хрена сделать и приперлись в Россию со своими чурбанскими хотелками?...
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23 мин.
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