В Приморье осудят предпринимателя, по вине которого на судне погиб студент-практикант

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о гибели студента-практиканта на судне. Обвинения выдвинуты против генерального директора ООО «Слайфиш» Владимира Ребикова, капитана маломерного рыболовного траулера Геннадия Плиплина и старшего мастера добычи Дениса Арбаева, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.