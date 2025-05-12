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В Приморье осудят предпринимателя, по вине которого на судне погиб студент-практикант

В Приморье осудят предпринимателя, по вине которого на судне погиб студент-практикант

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о гибели студента-практиканта на судне. Обвинения выдвинуты против генерального директора ООО «Слайфиш» Владимира Ребикова, капитана маломерного рыболовного траулера Геннадия Плиплина и старшего мастера добычи Дениса Арбаева, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.

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