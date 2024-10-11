Китай против продажи американского оружия Тайваню

США продали властям Тайваня новую партию оружия, серьезно нарушив принцип существования единого Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, особенно Коммюнике от 17 августа 1982 года, вызвав новое серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, подрывающие суверенитет и территориальную целостность КНР.