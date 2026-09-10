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Аргументы и Факты

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Автоэксперт Зиновьев назвал неписаные правила безопасной езды

Автоэксперт Зиновьев назвал неписаные правила безопасной езды

Одного соблюдения ПДД для безопасности на дороге недостаточно, поэтому водителям стоит учитывать ряд неписаных правил, которые помогают избежать опасных ситуаций, рассказал автоэксперт Сергей Зиновьев.

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