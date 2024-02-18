Три мирных жителя ДНР ранены при подрыве мины и суббоеприпаса

Один человек пострадал в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток» в Киевском районе Донецка, еще двое получили ранения в Горловке при детонации кассетного суббоеприпаса, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).