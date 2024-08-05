Американские чиновники похвалили политику Байдена в Азии

Администрация Байдена сделала возможным «беспрецедентное» военное и экономическое сотрудничества тройки США, Япония и Южная Корея, пишут госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и советник по национальной безопасности Джейк Салливан в опубликованной 5 августа статье в Washington Post.
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