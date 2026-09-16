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Factory привлекла $200 млн при оценке $5 млрд

Factory привлекла $200 млн при оценке $5 млрд

Стартап Factory, разрабатывающий AI-агентов для программной разработки, привлек $200 млн в новом раунде финансирования.

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