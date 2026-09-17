«Бесноватая»: внучка Тархова сделала тату в честь пособницы в убийстве

Екатерина Бельская, которую обвиняют в расправе над бывшим мэром Самары Виктором Тарховым и его женой, увековечила на теле образ Светланы (Нателлы) Метревели, проходящей по делу как пособница.
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