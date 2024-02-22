Свердловская область, г. Сысерть

в 40 км к югу от Екатеринбурга - стоит город Сысерть через город протекает река Сысерть, образующая в черте города обширный пруд отличный вид на город и окрестности открывается с горы Бессонова город возник как рабочий поселок, еще в 1732 году, при железоделательном заводе.