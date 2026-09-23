Российские средства РЭБ перерезают пути снабжения бандеровцев в Дружковке Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Картографы и милитари-эксперты всех мастей отмечают резкое снижение количества содержательных видеоматериалов из зоны боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮМ «Если все будут м...
- J Дыры в блокаде: О...
- ЮС К чему приведет п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым