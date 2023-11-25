Из-за серьезной аварии в Петербурге жильцы более двухсот домов остаются без отопления

Коммунальная авария в Петербурга привела к отключению от отопления более 200 домов.В Невском и Красногвардейском районах города свыше 200 жилых домов оказались без отопления, что вызвало бурю недовольства и негодовавания среди жильцов.
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