Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Главная крепость врага пала и это видимо промзона. А вот зачем мы её берём в лоб и как быть с Харьковом и Днепропетро...Главная крепость ...
  • Евгений Бут
    Русские уже вывели войска с Восточной Европы! Какой итог? Хрен вам!Шольц сделал Росс...
  • Юрий Николаев
    Нет комментариев от киева на этот счёт? Так они ещё не придумали сколько сбили наших БПЛА и ракет, все или парочку ос...Паника в Полтавск...

Из-за серьезной аварии в Петербурге жильцы более двухсот домов остаются без отопления

Из-за серьезной аварии в Петербурге жильцы более двухсот домов остаются без отопления

Коммунальная авария в Петербурга привела к отключению от отопления более 200 домов.В Невском и Красногвардейском районах города свыше 200 жилых домов оказались без отопления, что вызвало бурю недовольства и негодовавания среди жильцов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх