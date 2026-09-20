Фельдшер скорой помощи: Москва дает возможность проголосовать даже в движении

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) дает возможность сделать выбор быстро и удобно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил фельдшер скорой медицинской помощи, финалист конкурса «Московские мастера» по профессии «Лучший фельдшер» Дмитрий Хромов.
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