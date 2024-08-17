Роднина: если на выборы главы МОК пойдёт Коу, то для России это будет совсем плохо

Депутат Госдумы РФ и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением относительно предстоящих в 2025 году выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК).
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