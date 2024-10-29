В Туле толпа цыган из местного табора напала на полицейского после замечания

Согласен с предыдущим комментом только толку просто надо правительство Тулы уволить за бездействие а так все правильно сказал предыдущий коментатор

Дмитрий Гурин

Сотрудник выходной т.е. без табеля а эти "крутышки" только заметят форму или расписной авто сразу ласты в лапы. Хорошо хоть камеры были и если ребята Колокольчика не проколоколятся а сделают как надо то циги поймут что абздец.... не сделают, они будут наглеть дальше до беспредела.