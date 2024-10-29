В городе случилась потасовка, в которой приняли участие правоохранитель и 12 цыган.В Туле на Молодёжном бульваре произошла драка с участием полицейского и толпы цыган.
В Туле толпа цыган из местного табора напала на полицейского после замечания
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Надо было пострелять их к херам!
Ответить
14 час.
СЗ
Сергей Захаров
Согласен с предыдущим комментом только толку просто надо правительство Тулы уволить за бездействие а так все правильно сказал предыдущий коментатор
Ответить
13 час.
Дмитрий Гурин
Сотрудник выходной т.е. без табеля а эти "крутышки" только заметят форму или расписной авто сразу ласты в лапы. Хорошо хоть камеры были и если ребята Колокольчика не проколоколятся а сделают как надо то циги поймут что абздец.... не сделают, они будут наглеть дальше до беспредела.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии