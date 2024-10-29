Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 690 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за..."Выглядит жалко":...
  • Харченко Александр
    Не будет этого никогда, потому что этим янки признают своё участие во взрывах сп2В США ждут ареста...
  • Николай Тимофеев
    Тимофеев Николай                                                                                    Им бы еще льготны...Депутатов лишили ...

В Туле толпа цыган из местного табора напала на полицейского после замечания

В Туле толпа цыган из местного табора напала на полицейского после замечания

В городе случилась потасовка, в которой приняли участие правоохранитель и 12 цыган.В Туле на Молодёжном бульваре произошла драка с участием полицейского и толпы цыган.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Надо было пострелять их к херам!
Ответить
14 час.
СЗ
Сергей Захаров
Согласен с предыдущим комментом только толку просто надо правительство Тулы уволить за бездействие а так все правильно сказал предыдущий коментатор
Ответить
13 час.
Дмитрий Гурин
Сотрудник выходной т.е. без табеля а эти &quot;крутышки&quot; только заметят форму или расписной авто сразу ласты в лапы. Хорошо хоть камеры были и если ребята Колокольчика не проколоколятся а сделают как надо то циги поймут что абздец.... не сделают, они будут наглеть дальше до беспредела.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх