Прогноз для Москвы, Петербурга, Урала и Сибири с 8 по 17 декабря 2023 года: где похолодает больше всего Евгения КомароваПогода в России во второй половине недели оказалась настоящим испытанием, сопровождаемым экстремальным похолоданием и сильными метелями, особенно в сибирских регионах.