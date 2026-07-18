Новак: Украина может получить польские самолеты-заправщики после урегулирования

Начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши генерал Иренуш Новак заявил в интервью Defence24, что Украина получит возможность использовать самолеты дозаправки в воздухе, которые Польша закупает для своих нужд.
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