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Газета.ру

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Новак: Украина может получить польские самолеты-заправщики после урегулирования

Новак: Украина может получить польские самолеты-заправщики после урегулирования

Начальник оперативного командования видами вооруженных сил Польши генерал Иренуш Новак заявил в интервью Defence24, что Украина получит возможность использовать самолеты дозаправки в воздухе, которые Польша закупает для своих нужд.

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