Kyodo: полицию Японии обяжут согласовывать план защиты важных персон

Обязать местных полицейских предоставлять план обеспечения безопасности во время выступлений высокопоставленных лиц намерено национальное полицейское управление Японии, 19 августа сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на осведомленный источник.
Обязать местных полицейских предоставлять план обеспечения безопасности во время выступлений высокопоставленных лиц намерено национальное полицейское управление Японии, 19 августа сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на осведомленный источник.
Свежие комментарии