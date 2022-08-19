smi.today

3 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кламбер Спаниэль
    ВандалыВ Киеве бюст Пушк...
  • Владимир Власов
    Кинжал летит быстрее, чем срабатывает ваша 5 статья, так что поляки не успеют узнать, вступилось ли за них НАТО.В Минобороны Поль...
  • mark kapustin
    Идиотизм ….Суд США решит спо...

Kyodo: полицию Японии обяжут согласовывать план защиты важных персон

Kyodo: полицию Японии обяжут согласовывать план защиты важных персон

Обязать местных полицейских предоставлять план обеспечения безопасности во время выступлений высокопоставленных лиц намерено национальное полицейское управление Японии, 19 августа сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на осведомленный источник.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх