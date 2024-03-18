Сергей Тен: выборы в Иркутской области прошли с полным соблюдением законодательства

На медиамарафоне в Центре общественного наблюдения за выборами 17 марта депутат Государственной думы иркутянин Сергей Тен сообщил, что Иркутской области на прошедших выборах президента удалось достичь высокой явки без нарушений и в полном соответствии с федеральным законодательством.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии