Сергей Тен: выборы в Иркутской области прошли с полным соблюдением законодательства

На медиамарафоне в Центре общественного наблюдения за выборами 17 марта депутат Государственной думы иркутянин Сергей Тен сообщил, что Иркутской области на прошедших выборах президента удалось достичь высокой явки без нарушений и в полном соответствии с федеральным законодательством.