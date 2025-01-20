Мошенники создали фейковый аккаунт гендиректора «Газпром добыча Уренгой»

Сотрудникам общества «Газпром добыча Уренгой» и неработающим пенсионерам предприятия начали приходить фейковые сообщения от лица генерального директора, которые носят провокационный характер и касаются СВО, сообщает telegram-канал предприятия.
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