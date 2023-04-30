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Хроника битвы за Бахмут мутным взглядом ВСУ: «Орки остановлены снайперским и минометным огнем»

Хотя генерал Сырский заявлял на прошлой неделе, что бойцы «Вагнера» остановлены в Бахмуте/Артемовске, а ситуация для украинских военных якобы стабилизировалась, подразделения 10 бригад Вооруженных Сил Украины продолжают быстро терять свои позиции.

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