К 14 годам строгого режима приговорен житель Хабаровска, причастный к незаконному обороту наркотиков

В ходе следствия установлено, что в период с февраля по май прошлого года обвиняемый получал от неустановленных лиц посредством сети Интернет координаты местонахождения крупных партий синтетических наркотиков.
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