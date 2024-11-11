В четырех районах Северной столицы ограничится движение транспорта

С 11 ноября по 25 декабря ограничивается движение в Адмиралтейском районе по Введенскому каналу от набережной Обводного канала до Загородного проспекта, по Загородному проспекту от Подъездного переулка до Звенигородской улицы.
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